A Superga è stato letteralmente sommerso dall’affetto dei tifosi: tutte le emozioni del 4 maggio avranno di certo lasciato un segno in Belotti

Come abbia trascorso la serata di ieri Andrea Belotti non lo sappiamo, c’è però da scommetterci che almeno per un istante avrà ripensato a quell’incredibile quantità di affetto ricevuta prima al Filadelfia e poi a Superga. All’amore dei tifosi il Gallo è abituato, per tutto l’anno ha sentito levarsi cori dalla Maratona anche quando era in tribuna perché infortunato; a Superga è stato però letteralmente sommerso dall’affetto di tifosi e tifose di ogni età che gli hanno chiesto selfie, autografi ma soprattutto di restare al Torino.

Belotti sommerso dai tifosi

Se non fosse stato per gli addetti alla sicurezza, che di peso hanno trascinato Belotti sopra il pullman della squadra, il Gallo probabilmente sarebbe ancora adesso sul piazzale di Superga ad accontentare fino all’ultimo dei tifosi, a continuare a firmare autografi e fare foto, a prendersi ogni secondo di amore e restituirlo con un sorriso o una firma su un foglio, su una maglia o quant’altro.

Torino, Belotti: presto la decisione finale

A breve sapremo cosa ne sarà di Belotti, se deciderà di rinnovare il contratto e restare al Torino o se invece andare via a parametro zero: la scelta sarà fatta a mente fredda, valutando ogni aspetto, anche quello che perderà in termini di calore e affetto da parte della gente. Non sappiamo quanto la giornata di ieri possa incidere sul suo futuro, né se deciderà di raccogliere la sfida lanciata da Don Riccardo Robella (restare per fare grande il Toro), ma un segno questo 4 maggio glielo avrà certamente lasciato. Il giorno dopo una piccola speranza in più che il Gallo possa restare ce l’hanno anche i tifosi. E anche Cairo inizia a sperarci davvero.