Juric è pronto ritrovarsi contro il Napoli: per i partenopei è indimenticabile il precedente dello scorso anno contro il croato

Dopo le forti emozioni vissute prima al Filadelfia e poi a Superga in occasione del 4 maggio, Ivan Juric è tornato a pensare solamente alla complicata partita contro il Napoli. Una sfida contro una squadra che non ha dei bei ricordi associati al tecnico croato. I partenopei non hanno dimenticato l’ultima giornata della scorsa stagione quando l’Hellas Verona, allora guidato proprio da Juric, rimediò un pareggio che non consentì agli azzurri di andare in Champions League. Una ferita che si può reputare insanabile quella che si è creata tra il Napoli e Juric, anche perché dopo quel match emersero diverse polemiche con Juric che fu accusato di aver spinto i suoi giocatori a dare tutto in quella partita per dare una mano alla Juventus ad andare in Champions. Delle insinuazioni che l’ex tecnico dell’Hellas Verona non lasciò senza reagire e portarono il croato ad alzare la voce poco dopo la partita. Dunque, un precedente che né Juric né il Napoli dimenticheranno facilmente e Juric è pronto ritrovarsi contro il Napoli. Per i partenopei è indimenticabile il precedente dello scorso anno contro il croato, senza ombra di dubbio.

De Laurentiis e quella stima per Juric

Nonostante Juric lo scorso anno abbia procurato un grande dispiacere ad Aurelio De Laurentiis c’è da evidenziare che il patron azzurro stimi molto il tecnico croato e a testimoniarlo è il fatto che il numero 1 del Napoli reputi il tecnico del Toro un allenatore molto interessante e valido. Tanto che De Laurentiis la scorsa estate avrebbe fatto più di un pensiero sul fatto di affidare la panchina dei partenopei, ma alla fine quella rimase una suggestione che accarezzò i pensieri del presidente del club campano. Ora però c’è da pensare solamente alla partita in programma domenica con Juric che vorrà regalare al Napoli un altro dispiacere vendicando così anche la sconfitta rimediata nel girone d’andata. Inoltre, battendo gli azzurri il Toro conquisterebbe il primo successo stagionale contro una big.