Djidji il 4 maggio per motivi personali era assente sia all’allenamento a porte aperte al Filadelfia sia alla celebrazione a Superga

L’assenza di un giocatore del Toro nel giorno del 4 maggio, durante la celebrazione per ricordare il Grande Torino, fa sempre molto rumore. In molti sicuramente si saranno accorti dell’assenza di Koffi Djidji a Superga, ma anche qualche ora prima nell’allenamento a porte aperte che si è svolto al Filadelfia. Il numero 26 granata nella giornata del 4 maggio ha usufruito di un permesso per recarsi in Francia per motivi familiari. Il difensore ex Nantes comunque è già rientrato a Torino e sarà a disposizione di Juric per la difficile partita contro il Napoli. Sicuramente Djidji farà di tutto per cercare di ottenere una maglia da titolare per il match contro i partenopei.