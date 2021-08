Anche contro il Rennes, Vanja Milinkovic-Savic ha dimostrato di non essere all’altezza di giocare da titolare nel Torino

Rimandato, ancora una volta: del resto quello di ieri era sì un banco di prova per Milinkovic-Savic ma non il primo della sua carriera, non il primo al Toro. Il portiere serbo contro il Rennes ha concesso un gol per colpa di un vistoso errore, una papera che ha permesso ai francesi di segnare l’unico gol della partita. E nella ripresa, sempre su Terrier, è apparso mal posizionato quando ha deviato un pallone che poi lo ha scavalcato finendo sulla traversa. Per fortuna era solo un’amichevole: il problema è che presto – fra due settimane il primo impegno ufficiale in Coppa Italia – si comincerà a fare sul serio. Motivo per cui gli interrogativi si moltiplicano: ad oggi la scelta di affidarsi ad un portiere che mai ha dato l’impressione di poter dare sicurezza a tutto il reparto non sembra essere stata quella giusta.

E non è questione di tempo, non può esserlo nel caso di Vanja, che già abbiamo visto all’opera, che già ha avuto le sue occasioni non sfruttandole al meglio, al Toro come altrove. Già bocciato alla Spal, all’Ascoli, allo Standard Liegi (da un certo Preud’homme, mica dall’ultimo arrivato), ai tempi del primo prestito rimandato dal Toro stesso. Ora si pretende da lui che possa prendere il posto di Sirigu. E non è certamente colpa del giocatore che come tutti ha solo voglia di scendere in campo: le responsabilità sono di chi lo ha scelto. E adesso anche di chi lo fa giocare.