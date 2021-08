Le sensazioni dell’allenatore sono le stesse che da tempo hanno i tifosi. E ha ragione Juric: “Così non si va da nessuna parte”

Chissà se Ivan Juric inizia a sentirsi solo, come nella foto dell’articolo, dopo che da settimane continua a chiedere rinforzi senza però essere ascoltato. Dopo la partita contro la Cremonese un appello lo ha lanciato persino al canale ufficiale della società, nonostante il quesito postogli era stato un altro. Domanda: “Contro l’Atalanta di Gasperini sarà una partita con un sapore diverso?”. Risposta: “No, in questo momento sono preoccupato. La squadra lavora bene ma sicuramente ci sono da inserire nuovi giocatori perché non andiamo da nessuna parte così”.

Non lo si scopre ora che il Torino va rinforzato

Ma questo concetto Juric lo ha espresso varie volte, anche in maniera privata a Urbano Cairo e Davide Vagnati. Chissà se, dopo lo 0-0 contro una Cremonese in dieci per circa un’ora, alle orecchie di presidente e dt sarà arrivata almeno la voce del campo, oltre a quella dell’allenatore. Questo Torino è mediocre da un punto di vista tecnico, il solo Pjaca non può bastare e gli ultimi due campionati lo avrebbero dovuto insegnare. Da Lukic ci si può aspettare qualcosa in più, certo, ma non può essere lui il giocatore chiamato a fare la differenza. Così come non lo sono e non lo saranno i vari Rincon e Linetty.

Juric si è detto preoccupato, una sensazione che i tifosi hanno da tanti mesi, anche anni, perché non lo si scopre certo oggi che questa una squadra con poca qualità, che va rinforzata. In un mercato condizionato dal Covid, dopo due campionati in cui il Torino si è salvato per il rotto della cuffia, non era il caso di spendere soldi per una scommessa come Warming (lasciato tra l’altro in panchina contro la Cremonese, Juric ha preferito inserire un mediano come Segre nel ruolo di trequartista), ma al nuovo allenatore andavano consegnati il prima possibile rinforzi in difesa, a centrocampo e in attacco. Cosa si aspetta?