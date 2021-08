Ivan Juric non nasconde la propria preoccupazione al termine di Torino-Cremonese e ancora una volta chiede rinforzi

Ivan Juric, al termine della partita contro la Cremonese, non ha nascosto la propria preoccupazione per la prestazione della sua squadra. “Mi aspettavo molto di più, pensavo che fossimo più avanti al di là delle assenze. Contro la Cremonese non abbiamo fatto bene e questo mi preoccupa perché pensavo che fossimo più avanti. In amichevole a Rennes avevo visto cose interessanti ma in coppa no, come abbiamo giocato non mi è piaciuto. Ci chi ha giocato bene, soprattutto in difesa, ma tante cose non sono state fatte bene” ha dichiarato ai microfoni di Torino Channel.

Juric: “A livello tecnico bisogna alzare il livello”

Juric non vuole trovare alibi alla sua squadra: “Se l’aspetto mentale ha fatto la differenza? Quando si parla di aspetto mentale mi sembra che si cerchino scuse, gli spazi per fare bene c’erano tutti ma ancora non li riconosciamo, a livello cognitivo non viviamo le partite come si deve. Bisogna fare le cose a una certa velocità anche a livello tecnico bisogna alzare il livello”.

Riguardo agli infortunati il tecnico ha detto: “Mi dispiace che ieri abbiamo perso Zaza e Kone per uno scontro, Belotti ha preso una brutta botta sulla caviglia che si è gonfiata, ma spero non sia niente di grave. Per la prossima partita recupereremo Bremer e Sanabria”.

Poi, ancora una volta, Juric ha chiesto rinforzi alla società: “In questo momento sono preoccupato, la squadra lavora bene ma bisogna inserire altri giocatori perché così non andiamo da nessuna parte”.