Milinkovic-Savic para un rigore a Ciofani, Djidji e Rodriguez si mettono in luce: le pagelle di Torino-Cremonese, Coppa Italia 2021/2022

MILINKOVIC-SAVIC 6: non deve effettuare interventi degni di nota, anche se commette un paio di sbavature nel primo tempo, prima lisciando un cross dalla destra, poi sbagliando clamorosamente un rinvio al 42′. Ai rigori è decisivo, parando il tiro di Ciofani.

DJIDJI 6: non è raro vedergli compiere l’ultimo passaggio per innescare l’azione offensiva. Juric gli dà ancora fiducia e lui non tradisce, facendo spesso ciò che gli chiede l’allenatore: dare costante supporto alla fase offensiva.

BUONGIORNO 5,5: nel primo tempo è il peggiore dei granata. Poi l’ex centrale della Primavera si risolleva, approfittando del minor peso offensivo degli ospiti. Non è la sua prova migliore.

RODRIGUEZ 6: alla distanza viene fuori il motivo per cui Juric lo ha rispolverato sul centrosinistra. Fa da contrappeso a Mandragora, allargandosi quando il 38 scende per impostare: pur nelle difficoltà della squadra, spesso il giochetto riesce. E il 13 si rivela molto utile per smistare palloni e avviare l’azione. (Dal 1′ pts. IZZO s.v:)

