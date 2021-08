Al termine di Torino-Cremonese, Vanja Milinkovic-Savic ha così commentato la partita della formazione granata

Ai microfoni di Torino Channel, Vanja Milinkovic-Savic ha così commentato la partita vinta dalla formazione granata contro la Cremonese nei trentaduesimi di Coppa Italia. “Stasera abbiamo trovato tante difficoltà, l’importante è che siamo rimasti umili, calmi e che alla fine abbiamo portato a casa la vittoria. Come sto dopo l’infortunio? L’infortunio che ho avuto negli scorsi giorni non era grave per fortuna, una botta alla coscia che fortunatamente non era niente di che”.

Milinkovic-Savic: “L’importante era vincere”

Milinkovic-Savic ha parlato anche del campionato che sta per iniziare a cui guarda con ottimismo: “Questo era l’ultimo test prima del campionato, che dobbiamo fare bene, purtroppo oggi non abbiamo espresso un calcio bellissimo ma l’importante è che abbiamo vinto. I rigori? Alla fine, quando c’è questa possibilità, bisogna aspettarli. Alla fine è andata bene, meno male. Se siamo pronti a iniziare questo campionato? Secondo me sì”.