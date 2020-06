Né testa, né gambe: così non si va lontano - Toro.it

Riemergono tutti gli errori del passato, la scelta di rinunciare alla qualità e un organico non all’altezza: ma la salvezza è ancora alla portata

Non servono giri di parole: una squadra può essere rocciosa, fisica, concentrata, disciplinata ma la qualità farà sempre la differenza, al Toro come altrove. Forse una squadra “quadrata” potrà anche non perdere o avere anche un colpo di fortuna e vincere, ma non se la giocherà mai davvero, mai fino in fondo, senza qualità. Non scopriamo oggi che il Toro di giocatori in grado di cambiare l’inerzia di una partita ne ha pochissimi. Due di questi erano in panchina e una volta nella mischia hanno dimostrato cosa significhi avere non solo la testa ma soprattutto le gambe. Longo ha lavorato sul primo aspetto, ma sul secondo ha ben poco da fare: la classe o c’è o non c’è. Non la si costruisce a tavolino. Più ne hai, meglio è: a Zenga non sarà dispiaciuto avere Nainggolan, uno di quei profili che il Torino riuscirebbe a defenestrare come negli anni è successo per esempio a Ljiajc e Falque.

Non è la sconfitta di ieri a complicare i piani del Toro verso la salvezza, anche se l’occasione di allungare e lasciare quasi del tutto la zona caldissima è stata sprecata. Piuttosto sono le vecchie scelte a tornare sempre attuali: pochi ricambi, infortuni da mettere in conto e squadra che risente di una classifica che non dà stimoli come accaduto lo scorso per la rincorsa all’Europa. E quando a “tradire” sono i giocatori a cui bisognerebbe aggrapparsi allora la soluzione è sperare che tutto finisca (per il meglio) al più presto.