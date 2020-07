Stavolta il derby vale davvero una stagione - Toro.it

Fare punti allo Stadium significherebbe avvicinarsi alla salvezza: mai come stavolta vale doppio per il Torino battere la Juventus

Si salvi chi può farlo. Si salvi chi è in grado di lottare, chi ci crede e anche – non è cosa da poco – chi ha una rosa in grado di farlo. Si salvino le squadre in grado di giocare dal primo all’ultimo minuto, le altri imparino a farlo in fretta. Un tiro in porta, il rigore, un tiro da fuori: ecco il Toro che ha provato a fermare la Lazio, ecco la squadra che dovrebbe almeno provare ad evitare di arrivare allo scontro diretto con il Genoa, per dirne una, con l’acqua alla gola. Un tempo avremmo accolto a braccia aperte l’arrivo del derby, la partita in cui “i valori tecnici si annullano” e tante altre amenità simili. Peccato che catapultati in questo presente sia impossibile ormai pensarla così.

La Juventus è solo una delle tredici avversarie del post coronavirus. Solo una delle partite che divide il Toro dalla salvezza, solo un ostacolo da superare senza uscirne con le ossa rotte per poter così tirare un grande sospiro di sollievo e poter davvero chiudere (o quasi) il discorso. Il derby, questo va sempre ricordato, più che giocato va vinto. Non solo perché battere la Juve è d’obbligo ma perché davvero, stavolta, la vittoria salverebbe la stagione. E non è un modo di dire. Salverebbe il Toro.

Belotti in Torino-Lazio