Cairo, 18 derby persi: serve altro per fare mea culpa? - Toro.it

Nell’era Cairo il Torino ha perso 18 derby con quattro allenatori diversi: possibile che non sia mai colpa di chi la squadra la allestisce da quindici anni?

Da qualunque prospettiva la si guardi resta il diciottesimo derby perso della gestione Urbano Cairo, resta l’ennesima goleada della Juventus in una stracittadina, resta l’ennesima delusione. E se giocare come ieri significa “giocarsela” allora sarà il caso di andare riscrivere la storia di anni e anni di derby, di quelle partite dove davvero il Toro affrontava se non alla pari almeno a viso aperto la Juve. Quelle occasioni in cui in campo scendevano giocatori in grado di fare la differenza o quantomeno altri che per volontà, spirito e orgoglio non aveva niente da invidiare a quegli altri. Il Toro, a tratti, è sembrato essere in partita più di molte altre volte. A tratti. Dovendo scontrarsi con la dura realtà: l’impossibilità di una rosa corta e qualitativamente inferiore di mettere veramente alle strette gli avversari. Non può essere solo di Ventura, Mihajlovic Mazzarri e Longo la colpa di diciotto sconfitte, alcune delle quali senza appello.

Non può passare in secondo piano la scelta, anno dopo anno, di investire il minimo indispensabile e, spesso e volentieri, di alleggerire la rosa togliendo la qualità che in certe partite potrebbe fare la differenza. Per poi ritrovarsi all’Allianz a giocare un derby con esterni che non azzeccano un cross, con trequartisti che ti chiedi cosa ci facciano in Serie A, con difensori che manco alla fiera degli orrori. Hai Sirigu che di tanto in tanto evita che la figuraccia sia totale, Belotti che un golletto lo fa, Verdi che se in giornata può provare a fare la differenza. Pochi altri si salvano e dalla panchina la Juve manda in campo Douglas Costa e Higuain, il Toro Edera e Millico, perché a gennaio si è deciso che Falque non serviva e che il mercato in entrata fosse un optional. E quindi di chi è la colpa? Di Moreno Longo?