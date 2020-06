Lotta, soffre, vince: è un Toro che può guardarsi allo specchio - Toro.it

Ha lasciato il campo avendo dato tutto: chi vuole il calcio champagne ha dimenticato che è nello spirito del Toro (anche) vincere sapendo soffrire

Tre punti pesanti come macigni, una vittoria che è prima di tutto liberatoria: talmente lunga è stata l’attesa, talmente tante nel frattempo sono state le batoste, le delusioni e le imbarcate che si fa fatica anche a goderselo, questo successo. Sarebbe un errore madornale, però: perché anche se la salvezza non è ancora matematica, anche se da oggi ci sarà già da pensare al Cagliari e ad un’alta battaglia, è bene rendersi conto di quanto vincere anche soffrendo non fosse più così scontato. C’è chi storce il naso, ci sono quelli del partito del “abbiamo vinto ma…”, chi non ha gradito la supremazia dell’Udinese (calci d’angolo a profusione, sì, ma quante parate ha fatto Sirigu nel secondo tempo?) chi paragona questo Toro a quello della gestione precedente.

Forse non ci si rende conto, altrimenti le reazioni sarebbero diverse, di quanto vicina sia (ancora) la possibilità di essere risucchiati davvero nella zona caldissima. Quella in cui una vittoria come quella di ieri sull’Udinese andrebbe presa per quello che è: una vittoria, senza se e senza ma. Una vittoria che può dare morale e che soprattutto fa classifica, una vittoria portata a casa sapendo soffrire senza mai mollare.

Cosa ci si aspettava da un Toro reduce da sette sconfitte di fila, prima del punto col Parma, che non giocava da quattro mesi, ridotto ai minimi termini dagli infortunati? Calcio champagne? Forse sarebbe più onesto dare atto a Longo del fatto che chi è sceso in campo abbia dato tutto fino all’ultimo secondo, come del resto ogni sua squadra ha sempre fatto: o improvvisamente vincere sapendo soffrire non va più bene?