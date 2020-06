Un punto che è una boccata d'ossigeno - Toro.it

Serve che questo gruppo ci creda almeno quanto ci crede il suo allenatore: altrimenti non basteranno visite presidenziali e discorsi motivazionali.

Non è un punto che vale la salvezza ma è una boccata d’ossigeno: non commentare una sconfitta del Toro – lo abbiamo fatto sette volte nelle precedenti partite, tra Coppa Italia e campionato – è un vero sollievo. Sassuolo, Atalanta, Milan (due volte) Lecce, Sampdoria, Napoli: tutte partite in cui il Toro è stato preso a schiaffi a volte senza la minima possibilità di fare meglio, altre illudendo di potercela fare prima di capitolare. Anche da questo punto di vista Toro-Parma sembrava la prima di un nuovo campionato. Sembrava una storia completamente a sé. Storia che ha raccontato che il Toro avrà bisogno di fare gli straordinari per arrivare prima possibile alla salvezza e che non basterà il compitino. Anche perché pur avendo tirato in porta più del Parma e collezionato occasioni nitide, la vittoria non è arrivata. La strada resta in salita e Longo lo sa bene, lui che in queste settimane ha lavorato più sull’aspetto psicologico che su quello legato prettamente al campo.

Campo che è poi quello che alla fine farà la differenza: perché la testa deve esserci ma poi contano i piedi, e sono quelli buoni che fanno vincere le partite. Bene l’aver risollevato giocatori come Meité, in caduta libera prima di questa lunga pausa, e aver ridato un po’ di smalto alla difesa, utile recuperare giocatori come Edera (ma quel colpo di testa grida ancora vendetta…) anche perché la rosa è talmente corta che tutti devono essere in grado di dare il proprio contributo. Però serve che questo gruppo ci creda almeno quanto ci crede il suo allenatore: altrimenti non basteranno visite presidenziali e discorsi motivazionali.