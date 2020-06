Longo, hai salvato Cairo: ora salva il Toro - Toro.it

Longo è arrivato a Torino in un momento di estrema difficoltà per il presidente: consenso ai minimi storici ma soprattutto clima pesante intorno alla squadra. Ora la deve salvare

A Torino è arrivato in un momento a dir poco turbolento. Una squadra in crisi di risultati ma soprattutto un ambiente caldissimo: tifosi delusi da giocatori e presidente, striscioni (come quello che invitava Cairo ad andare via) che ormai da settimane campeggiavano nei luoghi simbolo prima delle partite. Un clima che aveva costretto Mazzarri (già comunque poco convinto ad aprirlo) a chiudere il Filadelfia, dal quale di fatto i sostenitori erano stati allontanati. Con l’arrivo di Moreno Longo è cambiato tutto dalla notte al giorno successivo. Non c’è stato bisogno di vincere partite o di fare proclami. La presenza di un allenatore che sa perfettamente cosa i tifosi si aspettino e conosce l’ambiente perché in fondo è sempre stata casa sua è servita in un attimo a placare gli animi.

Basti pensare al fatto che al primo allenamento fuori dal Fila c’era una camionetta delle forze dell’ordine, lì solo in caso di necessità, che non ha dovuto far nulla se non assicurarsi che tutto filasse liscio. Non solo è stato così, ma tutti i presenti hanno abbracciato l’idea di una tregua con la squadra, riservando solo cori di benvenuto a Longo e ad Antonino Asta.

Niente più scorta allo stadio (era accaduto con Mazzarri che ci fosse la polizia fuori dal Grande Torino durante la rifinitura), niente pressione sui giocatori: di conseguenza un problema in meno per Urbano Cairo, che in questo modo si è “liberato” di un problema nonostante, è bene ricordarlo, nei suoi confronti i tifosi restano molto più che critici.

Longo ha salvato Cairo, potremmo dire, ed è ora chiamato ad un’altra impresa ben più grande a giudicare dai risultati del Toro nelle ultime gare prima del lockdown. Salvare la squadra al più presto e riportare ancora più serenità. Una volta raggiunto l’obiettivo, però, qualcuno dovrebbe quantomeno farsi due domande prima di liquidare, eventualmente, questo allenatore.