"Un'agonia che il popolo granata non può più accettare, Cairo te ne devi andare". Striscioni al Fila - Toro.it

Torino-Parma non si gioca, ma la contestazione nei confronti di Cairo prosegue: al Filadelfia appesi due striscioni contro il presidente

“Un’agonia che il popolo granata non può più accettare, Cairo te ne devi andare”. E’ questo il contenuto degli striscioni appesi questa mattina ai cancelli del Filadelfia. Nonostante Torino-Parma non si giochi, a causa dell’allarme Coronavirus, la contestazione del popolo granata nei confronti del massimo dirigente prosegue. In settimana degli striscioni con scritto “Cairo vattene” erano stati portati davanti ad alcuni luoghi simbolo del capoluogo piemontese, come ad esempio il palazzo del Comune, ora i tifosi hanno manifestato il proprio dissenso con questi nuovi striscioni davanti al Filadelfia.

Gli striscioni al Filadelfia

Questi gli striscioni appesi al Filadelfia questa mattina: