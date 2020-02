Il prefetto: "Indispensabile il rinvio di Torino-Parma" - Toro.it

⭕ #coronavirus: al COSP riunito stamattina, in seguito alle indicazioni del Ministero della salute e del Ministero dello sport, è stato deciso di rinviare la partita Torino-Parma che era prevista per le 15.Più tardi faremo un altro punto stampa dalla sede della Protezione Civile della Regione Piemonte nel quale annunceremo altre misure per contenere il contagio.Nel frattempo, consiglio di continuare a seguire le indicazioni della Regione Piemonte in caso di influenza:📞 chiamare 1500 o 112❌ non recarsi al Pronto Soccorso 🏨 presto negli ospedali saranno adibiti percorsi ad hoc per evitare rischi di contagio con altri pazienti⤵ qui trovate l'aggiornamento Ministero della Salute: https://t.co/mLdPROaBcn