"Cairo vattene": dal Comune a Superga, la contestazione itinerante per Torino - Toro.it

Da alcune settimane, di notte, alcuni tifosi girano per i luoghi più importanti di Torino con uno striscione con scritto “Cairo vattene”

“Cairo vattene”. Una frase che da alcuni mesi più volte è stata ripetuta nei cori allo stadio, ma anche scritta su striscioni e adesivi sparsi per il Piemonte. Da alcune settimane in giro per Torino è comparso anche uno striscione, con tanto di foto del presidente, che un gruppetto di tifosi granata di notte porta in giro nei luoghi più importanti del capoluogo piemontese, esponendolo davanti ai palazzi storici, monumenti e vari altri luoghi di interesse culturale.

“Cairo vattene” striscione con foto in giro per Torino

Questa notte lo striscione è stato esposto in Piazza Palazzo di Città, proprio di fronte al Comune di Torino, ma anche alla base del monumento dedicato al primo re d’Italia: Vittorio Emanuele II. In precedenza lo striscione “Cairo vattene” era stato portato a Superga, di fronte all’ingresso della Basilica, ma anche alla base del monumento per Giuseppe Garibaldi, sul ponte intitolato alla Principessa Isabella e di fronte allo stadio Olimpico Grande Torino.