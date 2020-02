Cairo: “Luxottica? Voci totalmente infondate”

Negli ultimi giorni si era sparsa la notizia di una presunta trattativa per la cessione del Torino a Del Vecchio: ora è arrivata la smentita di Cairo

Negli scorsi giorni sul web si sono rincorse voci di una presunta trattativa tra Urbano Cairo e Leonardo Del Vecchio, imprenditore e presidente dell’azienda Luxottica, per la possibile cessione del Torino. Voci che però non hanno però mai trovato una conferma. Ora una smentita della presunta trattativa per la cessione del Torino è arrivata direttamente dal presidente granata ai microfoni di AlaNews. “Non so chi abbia messo in giro queste voci. Se sono voci infondate? Sì, totalmente” ha spiegato Cairo. Nel frattempo prosegue però la contestazione nei confronti del massimo dirigente granata, come dimostrano gli striscioni apparsi nella notte di fronte al Comune e alla base della statua dedicata a Vittorio Emanuele II.