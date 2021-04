Viene definito un allenatore da salvezza come se questo ne potesse sminuire il valore: invece Nicola è l’allenatore giusto a cui affidare un progetto a lungo termine

Si è detto e scritto di lui come di un allenatore essenzialmente da salvezza. Come se poi fosse una colpa. Di quelli da chiamare per tentare l’impresa, anche quando la situazione sembra disperata. Crotone, Genoa, Torino. A gennaio i granata, svuotati e in fondo alla classifica, sembravano aver bisogno di una scossa vera e propria, oltre che di una guida. Serviva che qualcuno li convincesse del loro effettivo valore. Serviva ricordarsi un po’ chi si era: serviva a Sirigu, messo in discussione dall’allenatore precedente, serviva a Verdi, ancora a caccia del suo posto al Toro, serviva a Nkoulou, a Izzo. E serviva anche una mano, arrivata dal mercato: Mandragora e Sanabria, due idee di Nicola, sempre lui. Non è una colpa, si diceva, essere capace di ribaltare una squadra destinata inesorabilmente alla B. Non è una colpa essere un allenatore da salvezza: non è un insulto, è solo un dato di fatto. E non è limitante, non deve esserlo: soprattutto perché Nicola non è “solo” un allenatore da salvezza.

Arrivare a stagione in corso, avere la capacità di guidare una squadra composta da giocatori scelti da altri non è da tutti: non è un limite riuscire a fare queste imprese impossibili, al contrario è un’ulteriore carta da giocare nel corso della propria carriera. Che non esclude l’ambizione: le imprese Nicola le ha fatte quando gli è stato chiesto di farlo, quando quello era l’obiettivo primario. A voler alzare l’asticella deve essere il Toro: Nicola lo ha già fatto.