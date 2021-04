Juventus, Milan, Inter e altri 9 club hanno annunciato la volontà di realizzare la Superlega: sarebbe la fine del calcio come sport

“La Superlega è una disgrazia, un atto criminale. Sono un tifoso del Manchester United da 40 anni ma sono disgustato”. Probabilmente Gary Neville, bandiera del Manchester United, con queste parole ha espresso meglio di chiunque altro cos’è la Superlega. Da anni se ne parla, da anni i dirigenti dei club più ricchi d’Europa sognano una competizione tutta loro, sul modello delle Leghe americane (dall’NBA all’NHL), il cui il merito sportivo va a farsi benedire (15 delle 20 partecipanti sarebbero fisse) con lo scopo di arricchirsi sempre di più, finendo inevitabilmente per ridimensionare notevolmente i campionati nazionali.

Superlega: addio al calcio così come lo abbiamo sempre conosciuto

Ma ai proprietari di Juventus, Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid (sono loro i 12 firmatari dell’iniziativa, a cui presto potrebbero però aggiungersi Bayern Monaco, RedBull Lipsia e Porto) di ciò che per oltre un secolo è stato il calcio in Europa non interessa. I derby, le rivalità storiche, le favole calcistiche, la passione di milioni e milioni di tifosi passano in secondo piano: l’unica cosa importante è il profitto personale. Se la Superlega davvero nascerà, il calcio come lo abbiamo sempre conosciuto sparirà.

Uefa, Lega serie A, Premier League e Liga hanno promesso battaglia contro i club che vorranno aderire alla Superlega, minacciando anche l’esclusione dai campionati nazionali, oltre che dalle competizioni Uefa, e cause miliardarie: resta poi da capire se veramente verranno presi provvedimenti così duri verso quei top club a cui, negli anni, è stato concesso sempre più potere. Non è ancora detto che la Superlega si farà, ma se ciò accadrà, se il calcio europeo diventerà esclusivamente show e business, a discapito della meritocrazia e dei valori dello sport, se il Toro e tutte le altre società escluse dall’élite del calcio rischiano ancora di più un ridimensionamento la colpa sarà anche di coloro che negli anni hanno fatto sì che si creassero divari sempre più grandi tra pochi top club e tutti gli altri. A proposito, che qualcuno provi ancora a sostenere che nelle coppe europee bisogna tifare Juventus, Inter e Milan perché sono squadre italiane.