Il Torino non ha in casa un portiere pronto a raccogliere l’eredità di Sirigu: la società non può farsi trovare impreparata

In estate i portieri erano quattro, un titolarissimo come Sirigu e tre a giocarsi il posto di secondo, con Milinkovic-Savic preferito agli altri due nelle gerarchie di Giampaolo. Una strana annata per il portiere sardo: un rendimento al di sotto delle aspettative, complice anche una difesa ballerina, la panchina per scelta tecnica del vecchio allenatore e ora quella forzata, in attesa di tornare disponibile. Da anni ormai il Toro ha scelto di non “costruirsi” un portiere in casa: non c’è in rosa l’eventuale sostituto di Sirigu da lanciare. All’ombra del numero 39 due portieri che all’occorrenza possono sostituirlo, come accaduto in questa stagione, non dei possibili titolari. Non possono esserlo né Ujkani, né Milinkovic-Savic, al di là dell’errore grave di ieri, costato il gol di Barrow.

Non avere già a disposizione un portiere giovane o d’esperienza ma comunque all’altezza di Sirigu obbliga il Toro a fare ancora più in fretta. Anche perché l’addio di Sirigu che non si è consumato nell’estate del 2020 potrebbe invece concretizzarsi fra pochi mesi. Sarebbe un errore imperdonabile farsi trovare impreparati: l’era Sirigu ha regalato al Toro, al di là di quest’ultima stagione, una stabilità che da anni non si vedeva, per non parlare dei punti che il portiere ha garantito, di anno in anno, Ecco perché investire su un portiere forte e dal sicuro avvenire diventa per la società una priorità: di più, è un imperativo.