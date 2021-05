Ieri la scelta di Vojvoda, l’ultima di una serie di mosse azzeccate, tra campo e mercato: quanti meriti ha Nicola per questo cambio di rotta

Non sbaglia una mossa Nicola, nemmeno quando questo significa rinunciare ad un giocatore come Singo – una delle poche note liete di questa stagione – per schierare Vojvoda. Non sbaglia un colpo perché dietro c’è un’opera di rivitalizzazione che ha permesso al kosovaro di ritagliarsi spazio anche in quella fascia che sembrava ormai del compagno. E la mossa è risultato ancora più azzeccata perché l’esterno è stato l’uomo decisivo ieri sera: grande merito di Ansaldi – un’altra grande partita dell’argentino – ma del classe ’95 il colpo del ko, fondamentale per portare a casa tre punti pesantissimi. Non aveva sbagliato a gennaio, indicando alla società i due giocatori che avrebbero potuto dare il loro prezioso contributo. Sanabria, l’attaccante dai gol pesanti, che in certe partite ha permesso al Toro di fare a meno dei gol di Belotti, Mandragora, il centrocampista che sotto la Mole si aspettava da anni. E ieri, con tutta la buona volontà di Baselli di far bene in quella posizione, l’assenza dell’ex Udinese si è sentita eccome.

Idee, intuizioni, che poi si rivelano vincenti: che siano di mercato o di campo (anche la scelta di arretrare Verdi, consegnandogli di fatto una titolarità fino a quel momento in discussione, è stata quella giusta, considerato il rendimento del numero ventiquattro), puntualmente danno ragione al tecnico, ad oggi il vero artefice del cambio di rotta della squadra granata, dopo un disastroso inizio di stagione.