La Primavera in lotta per lo scudetto, la Prima squadra che crede ancora all’ottavo posto: la stagione è ancora viva

Ancora qualcosa per cui lottare, fino all’ultima giornata. L’ottavo posto oggi potrebbe di nuovo tornare nelle mani del Monza ma il Torino, con la preziosa vittoria di La Spezia, si è regalato la possibilità di poterci credere ancora per novanta minuti. Nel frattempo, nella stessa giornata, la Primavera di Scurto è passata dall’Inferno al Paradiso in meno di 90 minuti, anche se quell’Inferno avrebbe reso solo più lunga la strada verso la finale. Juric ha superato se stesso con una squadra nettamente inferiore almeno sulla carta: 53 punti contro i 50 di un anno fa, senza giocatori più funzionali al suo sistema. Ed è il primo ad essere stupito: un sentimento che lo rende ancora più focalizzato su un obiettivo che per tutti all’inizio dell’anno è stato definito praticamente impossibile. Diverso certamente il punto di partenza della Primavera, una squadra costruita proprio per arrivare alla fase finale. Tanti giocatori d’esperienza, un’età media superiore ad altre squadre, una base ereditata dall’annata precedente e poi la forza di crederci fino all’ultimo, come è accaduto ieri. Prima squadra e Primavera ancora vive: niente limbo, nessuna partita organizzata solo per giri di campo con le famiglie. Non vuol dire abituarsi a lottare per un ottavo posto: è un punto di partenza, dopo anni di limbo o paura di poter retrocedere.