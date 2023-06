L’allenatore non vuole che i problemi della scorsa estate si ripetano: se accetterà sarà per un Toro in grado di crescere

Cala il sipario su una stagione deludente che solo i demeriti altrui hanno reso viva fino agli ultimi novanta minuti. Una Fiorentina rallentata dagli impegni europei, un Sassuolo che ha rincorso dopo un inizio di stagione balbettante, e una serie di altre figuranti che hanno battagliato in un finale di campionato che ha visto, di nuovo, il Toro a bocca asciutta. I punti sono di più ma come un anno fa non hanno portato a nulla. E se non fosse in discussione il settimo posto allora da settimane avremmo già archiviato questa annata, pronti a ripartite e forse a essere delusi. Può esserci però ancora una piccola speranza, che si chiama Ivan Juric. Non tanto per quello che può o potrebbe fare sul campo, con la squadra, ma per quello che potrebbe accadere oggi, nel faccia a faccia col presidente. L’allenatore ascolterà, così ha detto, e poi valuterà. Chiaro però che non vorrà rivedere il film dello scorso anno, quello iniziato con un ritiro in Austria quasi senza giocatori, con quella orrenda lite con Vagnati nel parcheggio dell’hotel e proseguita quasi come se ci fosse della rassegnazione. Giocatori non riscattati e poi non sostituiti e una rosa con cui si è dovuto lavorare non poco per arrivare a certi risultati. E qui siamo alla piccola speranza che si chiama Juric, perché è chiaro che il croato – questo lo ha detto ieri non troppo velatamente in conferenza stampa – non accetterà di ritrovarsi di nuovo nella stessa situazione. “Per riscatti e altro dovremmo avere le idee molto più chiare rispetto a un anno fa”. La sua permanenza potrebbe finalmente significare un cambio di rotta: ovviamente se alle parole seguiranno poi i fatti che attendiamo da anni.