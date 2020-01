Vergogna, umiliazione e strategia del silenzio: Mazzarri sempre più solo - Toro.it

Si è scusato Mazzarri per lo spettacolo indegno di cui il Torino si è reso protagonista contro l’Atalanta: è stato il primo a parlare e la società non gli ha risparmiato niente

Un cordone di steward ha atteso l’uscita dagli spogliatoi del presidente Cairo fino all’una e mezza della scorsa notte. Laddove la macchina lo attendeva per riportarlo a casa (all’interno dello stadio Grande Torino) c’era anche un gruppetto di giornalisti: nessun facinoroso, solo chi si sarebbe aspettato – cosa puntualmente accaduta – dal numero uno granata una presa di posizione dopo la pagina più nera della storia del Toro. In 113 anni mai il pubblico di casa aveva assistito ad una partita con un passivo del genere: ed è un modo di fare storia che certamente il patron avrebbe evitato. La scelta dirigenziale è stata stavolta ben diversa, per esempio, da quella adottata dopo Lazio-Torino.

Dopo la Lazio…

In quella che prima di ieri è forse da considerarsi la peggior partita stagionale non tanto (e non solo) per il risultato quanto per la prestazione, era stato il presidente – solo lui – a prendere la parola. Aveva pungolato i giocatori a tre giorni dal derby e difeso Mazzarri a spada tratta, spedendo tutti in ritiro. Ieri invece no: uscendo dallo stadio dopo il lungo confronto col tecnico e con i dirigenti, Cairo si è sì fermato qualche istante. Però questo non ha “salvato” Mazzarri, il primo a presentarsi ai microfoni delle tv e poi in sala stampa, l’unico a prendersi le responsabilità anche per i giocatori. C’è una strana strategia del silenzio che il Toro avrebbe anche portato a termine se il patron non fosse stato intercettato, ben tre ore dopo la fine della partita.

Dopo quella partita con la Lazio c’era un derby da giocare, adesso c’è un quarto di Coppa Italia da onorare. Similitudini ma non troppo: c’era una squadra da motivare allora, c’è un gruppo da ricostruire adesso. E non è detto che bastino consultazioni, colloqui e dialoghi fitti nelle prossime ore per risalire la china. Anche perché, come dice qualcuno, dal toccare il fondo al finire con l’averci una relazione stabile è un attimo.