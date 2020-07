Non c'è niente da festeggiare: è una salvezza che merita solo Longo - Toro.it

A due giornate dalla fine il Torino ottiene l’aritmetica salvezza ma non può dirsi soddisfatto di una stagione ricca di risultati umilianti

Non c’è niente da festeggiare. Il Torino è salvo ma non può dirsi felice. Nessuno può esserlo dopo un’annata tanto disgraziata. Nessuno ha il diritto di festeggiare, a parte l’allenatore: a febbraio Longo ha accettato una panchina rovente a cui mai avrebbe potuto dire di no visti i suoi trascorsi. E con in mezzo un lockdown e un campionato complicato come quello della ripartenza, ha saputo portare la nave in porto. Non sono mancate le difficoltà, né i momenti critici, però l’obiettivo salvezza, quello che aveva convinto Cairo ad interrompere i rapporti con Mazzarri e chiamare l’ex allenatore del Frosinone, è stato raggiunto. Si chiude così la stagione (mancano due gare che saranno però ininfluenti sul giudizio) che sarà ricordata per l’umiliante 7-0 casalingo subito dall’Atalanta, per il caso dell’ammutinamento di Nkoulou, per l’attesa esasperante di Verdi – sbocciato solo nelle battute finali – e per le continue giornate organizzate per manifestare contro il presidente Cairo. Il gradimento nei confronti del patron granata ha raggiunto i minimi storici, e non è colpa solo dei risultati di questo campionato.

Questa salvezza, insomma, la merita solo Longo. Un rischio per la sua stessa carriera l’aver accettato di guidare una squadra completamente in caduta libera. La pandemia lo ha messo in ulteriore difficoltà però l’allenatore è stato chirurgico nel suo percorso, specie dal 20 giugno in avanti. Battute le rivali per la salvezza, limitati i danni con le altre avversarie, ha fatto di necessità virtù. La rosa, numericamente limitata, ha perso una pedina importante come Baselli e Longo ha spesso dovuto fare i conti con le assenze. “Se ci fosse anche l’idea Longo è giusto che Longo metta sul piatto le sue idee perché conosce il gruppo, l’ambiente da tanto tempo e sotto questo aspetto ci dovrebbe essere un confronto. Poi in base al confronto si valuterà”. Vagnati, Cairo: fidatevi almeno dei consigli di chi il granata ce l’ha dentro.