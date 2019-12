Altri errori, tanti rimpianti: sta diventando un'abitudine - Toro.it

Ancora punti buttati, stavolta partendo da un grande vantaggio di tre gol: non è la prima volta che il Torino si lascia andare a finali di partita da dimenticare

C’è chi è convinto che senza il rigore fischiato al Verona il Toro avrebbe portato a casa la vittoria – mai ne avremo la controprova – chi invece si interroga sul perché una squadra avanti 3-0 possa essere riuscita nell’epica impresa di subire una rimonta del genere. Se lo chiede per primo Mazzarri, infuriato con i suoi per una gestione quasi dilettantistica della partita, o almeno del suo finale. I settanta minuti (“i migliori degli ultimi 2-3 anni”, secondo il tecnico) che i granata hanno giocato al Bentegodi non rendono giustizia a questa squadra, è vero, ma già contro la Fiorentina – per citare un esempio vicino nel tempo – il Toro aveva mostrato qualche pecca di troppo. Con la viola nel finale la squadra era sembrata disattenta e preoccupata di subire una rimonta e solo il tardivo gol di Caceres ha impedito un epilogo diverso. Al Verona stavolta è andata meglio.

Questione di mentalità e di concentrazione, o non si spiegherebbe certi errori. Il Toro ha pregi e anche limiti, non è tutto da buttare. Però l’esempio deve essere l’abnegazione di giocatori com Sirigu o Ansaldi: qualità e attenzione massima dal primo all’ultimo minuto. Quella che non ha avuto Aina, per esempio, simbolo suo malgrado di un Toro che quando decide di alzare il piede dall’acceleratore non è in grado di gestire nulla ma inizia a dilapidare vantaggi e non sfruttare occasione. Come già accaduto contro Lecce, Sampdoria e Parma, ieri altri punti da rimpiangere aggiunti ad una lista che si allunga sempre di più: meglio non farla diventare una brutta abitudine.