Stringe i denti e vince ancora: ma questo Toro merita rinforzi - Toro.it

Una squadra ridotta all’osso a centrocampo ha superato indenne una settimana ricca di impegni: ma il mercato è in grado di dare al Torino più alternative

In una settimana Belotti ha giocato trecento minuti, segnato due gol alla Roma, uno dei cinque rigori in Coppa Italia, fornito l’assist a Berenguer ieri col Bologna. Ha corso come un matto, o non sarebbe lui, dal primo all’ultimo minuto. Straordinari anche per Djidji (tre partite su tre, senza mai essere sostituito), qualcosa in meno ma presenza costante sia per Berenguer che per Lukic: questo solo per citarne alcuni. Giocatori che tra alti e bassi si sono spesi per la causa senza avere praticamente mai la possibilità di rifiatare. E veniamo qui al punto: la settimana che ha portato a tre vittorie, compresa quella valsa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, è stata caratterizzata da una grande emergenza: ieri per esempio mancavano due dei mediani, uno infortunato (Baselli), l’altro influenzato (Rincon). Nessuna possibilità di scegliere: Meitè e Lukic, come col Genoa, ma stavolta senza alcun sostituto in quel ruolo in panchina (tanto che Laxalt è stato schierato fuori ruolo nella ripresa). Il risultato è stato raggiunto, il Toro ha 27 punti, solo due in meno di un Cagliari, è in piena corsa per l’Europa. Questo lo dice la classifica, e i numeri non mentono quasi mai.

Come non mentono quelli che riguardano la rosa granata. Se numericamente in difesa la cessione di Bonifazi non sposterebbe gli equilibri (se non altro il classe ’96 preferirebbe potersi giocare il posto e qui ha davanti Lyanco, Bremer e Djidji) è in mezzo al campo che il Toro dovrebbe premiare proprio gli sforzi di una squadra che sembra aver superato il suo momento peggiore. Come? Facendo il massimo per evitare che una squadra in lotta per le zone alte della classifica si ritrovi ad avere in panchina sette giocatori di cui due portieri e due difensori (e ieri degli altri tre due, Edera e Millico, sono sul mercato) e zero centrocampisti.

Con Baselli ancora fuori per infortunio e un Meitè troppo poco costante, l’esperimento Laxalt – come già quello che riguardato Ansaldi – rischia di diventare al contrario una consuetudine. Lodevole stringere i denti e inventarsi strane soluzioni low-cost. Però è il caso di chiarire gli obiettivi e agire di conseguenza: se si vuole lottare per il sesto posto e schierare la miglior squadra possibile avere solo quattro mediani non può bastare. Peggio ancora averne tre: a meno che Meitè non si ricordi quello che è in grado di fare. Va bene sfoltire ma qui siamo ai minimi storici.