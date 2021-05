I titolari sono stati risparmiati in vista dello Spezia: un rischio calcolato che ora dovrà portare i risultati

Speriamo almeno che Nicola non abbia sbagliato i calcoli. La scelta di rinunciare ad alcuni titolarissimi, tra cui Belotti, non è stata casuale. Tutto è stato fatto in vista di una partita, quella di sabato con lo Spezia, che per i granata potrebbe significare salvezza aritmetica. A patto, però, di vincerla, senza se e senza ma. Battere i liguri permetterebbe al Torino di mantenere intatto (o incrementarlo) il distacco dal Benevento, e rendere per questo assolutamente ininfluente proprio la sfida contro i sanniti che chiuderà la stagione. Il Toro che ha risparmiato qualche cartuccia per arrivare nella miglior forma possibile al match di sabato non potrà quindi permettersi di sbagliare niente. Non è previsto l’errore, non in questo caso, non con una posta in palio così pesante come la permanenza in Serie A. E non è previsto anche perché il Toro nel frattempo ha sacrificato una partita (data già persa in partenza?) come quella di ieri sera, non potendo però in questo caso calcolare – perché esistono gli imprevisti – di prendere un’imbarcata così umiliante.

“Non è andata come volevamo”, ha ripetuto Nicola ieri dopo l’imbarazzante 7-0 subito. Non poteva mettere in conto l’allenatore che la sua squadra potesse palesare difetti che fanno tornare indietro di mesi, gli stessi che aveva provveduto a cancellare nelle ultime settimane. Dovrà invece mettere in conto che a una batosta del genere la squadra potrà rispondere in due modi: scendendo in campo con la testa pesante e le gambe molli o arrabbiata e con la volontà di cancellare sul campo l’onta subita. Solo nel secondo caso i calcoli di Nicola saranno valsi a qualcosa.