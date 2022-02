Durante l’assenza del Gallo qualcuno ha pensato che il Toro potesse fare a meno di lui: e invece non è così facile

Prima del Venezia c’è stato (per mesi) un Toro senza Belotti. Un Toro che partita dopo partita è cresciuto, che ha raccolto complimenti, che plasmato dal suo allenatore ha iniziato ad assomigliare – solo ad assomigliare, la strada è lunga – a quella squadra che Juric aveva in testa. Abbiamo assistito all’esplosione di Lukic, finalmente continuo, osservato i progressi di Pobega, riabbracciato Mandragora, applaudito e apprezzato Vojvoda, senza dimenticare una difesa che è riuscita finalmente a dare segnali positivi dopo una stagione disastrosa. C’è stato un momento in cui qualcuno ha pure pensato, tra una giocata di Praet e un gol di Brekalo, una galoppata di Singo o un anticipo di Bremer, che forse il lavoro di Juric avrebbe potuto addirittura non far sentire l’assenza di Belotti.

Sono bastati pochi minuti al Gallo per smentire tutti, già col Venezia: e dopo tre partite e due gol (più uno annullato) abbiamo la prova che no, non solo quello di Mazzarri o di Nicola, di Longo o di Mihajlovic. Nemmeno quello di Juric, così diverso dai precedenti, nemmeno quel Toro può fare a meno di Belotti. E lui, puntuale, ha pensato bene di ricordarlo e di mostrare quanto possa fare la differenza un giocatore così. Di più: quanto possa un calciatore come il Gallo essere il valore aggiunto di una squadra che, per dirne uno, aveva (ha) il difetto di concretizzare troppo poco rispetto a quanto creato.

Sbagliato pensare e convincersi che si possa sostituire Belotti come fosse solo un numero. O meglio, che si possa farlo con leggerezza, senza nemmeno provare fino all’ultimo a farlo desistere da quello che sembra essere il suo intento (ne è più convinto il presidente, a giudicare da qualche dichiarazione, mentre è più possibilità il dt Vagnati). Ad oggi, risultati e classifica alla mano, un Toro senza Belotti non solo non è possibile ma sarebbe un delitto non battere ogni strada possibile per strappargli un sì.