Punta o trequartista poco importa: il Toro ha bisogno di un giocatore in grado di risolvere una volta per tutte il problema del gol

La cattiva notizia è che no, il Toro non ha ancora risolto il suo problema più grande, quello del gol. La buona notizia è che non tutto è perduto: i giorni che mancano alla chiusura ufficiale del mercato (gong il 1 settembre alle 20) offrono a Cairo e a Vagnati la possibilità di rimediare. Si potrebbero tirare in ballo più fattori per giustificare lo scialbo 0-0 di ieri: il caldo, qualche giocatore non in forma, la giornata no dei più attesi. In fondo però a mancare (come già lo scorso anno) è sempre una punta che veda la porta e che faccia gol. Prima punta, seconda punta, trequartista: poco importa. La sensazione è che, al netto della necessità di operare anche in altre zone del campo, quello della difficoltà di andare a rete- delle volte anche di andare semplicemente al tiro – sia un tema non solo da affrontare ma da risolvere il prima possibile. Il Toro è ancora la squadra che prima di fare un paio di gol deve tirare trenta volte in porta e che nell’ultima stagione ha dilapidato punti preziosi (costati anche quel famoso ottavo posto che avrebbe significato Europa) proprio per l’incapacità di finalizzare quanto costruito. Ieri col Cagliari la sensazione è stata quella di aver cominciato a guardare il solito film: il copione sembra lo stesso ma stavolta c’è la possibilità di cambiare il finale. Sarebbe un peccato commettere di nuovo gli stessi errori.