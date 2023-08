Juric ha parlato del peggior Toro della sua gestione dicendosi pronto a rivedere tutto, compreso il sistema di gioco

La sensazione è che in campo non si sia vista la squadra di Juric. Che non fosse una squadra di Juric: dinamica, aggressiva, fisica: una squadra in grado come spesso accaduto negli ultimi anni – che fosse il Toro o il Verona – di giocarsela contro avversarie di gran lunga più quotate. Ed è stato lo stesso Juric a fine partita a confermare queste sensazioni, ribadendo come quella di San Siro sia stata la peggior partita dei granata nella sua gestione ma soprattutto mostrandosi preoccupato e pronto a rivedere il suo metodo di lavoro. Non ha voluto parlare di arbitri (ieri due rigori, il primo decisamente dubbio) in una serata in cui sarebbe stato facile nascondersi dietro le decisioni di Mariani: il penalty del 2-1 a pochi minuti dall’intervallo è arrivato nel momento in cui il Toro aveva appena ripreso i rossoneri. Nessun alibi: piuttosto il croato si è messo in discussione, parlando di “brutto segnale” e della necessità di “cambiare qualcosa. Queste partite ti fanno pensare, dobbiamo ragionare bene su varie cose”. Cambiare, prendere decisioni: anche sul sistema di gioco, un marchio di fabbrica per un allenatore che spesso è stato definito integralista. Nessun appello al mercato: ma è evidente che al di là della necessaria autocritica servirà anche la giusta lucidità per provare a rimettere il Toro in carreggiata prima che sia troppo tardi.