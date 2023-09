Con dodici mesi di ritardo il Toro regala a Juric una punta in più: il no di Buongiorno è il vero regalo ai tifosi granata

Una punta in più – seppur non giovanissima – la conferma dei giocatori chiave nei vari reparti, il ritorno di Vlasic, la scommessa Sazonov. Il mercato del Torino si è chiuso senza colpi dell’ultimo minuto: il club ha sostituito i partenti (Bellanova per Singo) senza cedere alla corte di chi avrebbe voluto, per esempio, strappare Ricci ad una cifra non congrua. Juric ha il Toro dello scorso anno con uno Zapata in più (se fosse quello di 3-4 stagioni fa allora potrebbe fare sicuramente la differenza): con dodici mesi di ritardo è arrivato il sostituto di Belotti, quell’attaccante in grado di rinforzare un reparto che nell’ultima annata ha mostrato tutti i suoi limiti. La vera ciliegina sulla torta del mercato l’ha però idealmente messa Alessandro Buongiorno. La permanenza del difensore non è certamente da considerarsi un merito della società, la stessa che ha scelto di sedersi al tavolo con l’Atalanta, accettando eventualmente di sacrificare il suo giocatore simbolo, l’unico che Juric considerava incedibile anche (ma non solo) per quello che il difensore rappresenta per la piazza granata. Buongiorno, più forte di logiche di mercato, soldi, visibilità. Buongiorno che ha fatto quello che il tifoso del Toro si aspetta da un giocatore da Toro e del Toro, da un capitano: dire no, grazie. Anche quando la tua società ti spinge a casa di un’altra e trovi il tuo agente ad aprire la porta.