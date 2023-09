Quanto i tifosi lo amino lo si è visto ieri, quanto lui ami il Toro lo si è visto negli scorsi giorni: che errore sarebbe stato venderlo

Da bordo campo, da dove ha osservato il riscaldamento prepartita, Urbano Cairo quello striscione gigante presente al primo anello della Curva Maratona lo avrà visto bene. “Con una grande scelta hai dimostrato che con un cuore granata non si fa mercato, grazie Buongiorno” c’era scritto. E dal suo posto in tribuna avrà anche sentito bene i cori e l’ovazione che lo stadio intero ha riservato per il difensore. Buongiorno è più che un idolo per la tifoseria, è un simbolo, è il ragazzo che ce l’ha fatta a realizzare quel sogno che ogni bambino che tifa Toro ha: giocare un giorno in Serie A con la maglia granata addosso.

E se l’aspetto emotivo non bastasse, ci ha pensato anche lo stesso Buongiorno a evidenziare, sul campo, l’errore che Cairo e Vagnati stavano per commettere: contro il Genoa ha fornito una prestazione praticamente perfetta annullando Retegui e non sbagliando nulla. Insomma, non ha solamente dimostrato di essere davvero tifoso del Toro, ha ribadito anche quanto sia forte nel suo ruolo. Ancora oggi appare assurdo pensare che solamente pochi giorni Buongiorno era stato, di fatto, venduto all’Atalanta. Per fortuna che ci ha pensato lo stesso calciatore a far saltare tutto l’affare: il Torino ha sì perso qualche milione ma ha guadagnato moltissimo sul campo e non solo. Perché, ancor più dell’acquisto di Zapata, ciò che ha ridato entusiasmo all’ambiente è stato proprio quel no all’Atalanta.

Chissà se vedendo e sentendo tutto quell’amore verso il suo centrale Cairo avrà capito che errore sarebbe stato vendere Buongiorno: il no del difensore al club nerazzurro lo ha salvato da uno degli sbagli più grandi che avrebbe combinato da quando è presidente. Chissà se vedendo e sentendo tutto quell’amore verso il suo centrale il presidente granata avrà capito che è stato anche solo pensare di vendere Buongiorno all’Atalanta.