Il doppio tocco di Biraghi, la chiamata al VAR e il danno al Toro: l’analisi di Carlo Nesti dopo la sconfitta di Como

Sono consapevole del clima, che circonda il Toro. Da una parte si tifa a favore (squadra), e dall’altra si tifa contro (Cairo). Per carità: è così da mesi, e per quanto assai malinconico, si tratta di un quadro legittimo. Ma, in questo caso, e mi riferisco al 92′ di Como-Torino, è stata danneggiata la squadra, prima ancora di Cairo. Forse, proprio essendo considerata la “Cairese”, qualcuno preferisce abbandonare il Toro a se stesso. Personalmente, invece, preferisco ancora dimenticare, almeno per 90 minuti, il presidente, ed i suoi tanti errori. Io, che non conto nulla, ho visto il piede destro di appoggio di Biraghi andare via per conto suo, scivolando sul terreno. E ho visto il piede sinistro di Biraghi calciare senza interferenze, anche perchè un eventuale tocco del piede destro avrebbe deviato la palla verso il fondo.

Ci vuole un bel coraggio a imporre una tesi dubbia

Ma ripeto: io non conto nulla, e alcuni tifosi avversi, mi hanno consigliato di andare ad acquistare un nuovo paio di occhiali. Mi scusino, ma ho altre priorità. Tuttavia, che si vedano, o non si vedano, i 2 tocchi di Biraghi (nel Nesti Channel, i followers si sono divisi, esattamente, a metà), è stata trascurata una considerazione-chiave! Se si tratta, e lo è, di un episodio dubbio che senso ha cambiare la decisione dell’arbitro? Il Var, per essere di aiuto al direttore di gara, non dovrebbe comunicare episodi certi? Chi, al Var, può avere avuto la sicurezza, nel giro di pochi secondi, di ciò che vedeva? Io rimango dell’idea, che ci vuole un bel coraggio, al 92′, ad imporre una tesi dubbia.