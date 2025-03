Perché la crescita dei risultati di un’altra sua creatura, il Toro, non è stata direttamente proporzionale all’ascesa imprenditoriale del presidente?

Il Consiglio di Amministrazione della Rcs, recentemente, ha annunciato un utile netto di 62 milioni di Euro, con un aumento dell’8,8 per 100, rispetto all’anno precedente. Se Cairo ha un simile successo, in un settore in crisi, come quello editoriale, significa che è veramente un manager molto capace. Ma perché la crescita dei risultati di un’altra sua creatura, il Toro, non è stata direttamente proporzionale all’ascesa imprenditoriale del presidente? Sappiamo tutti che la società granata è sempre stata più usata, che amata. In 20 anni, 5 campionati in Serie B, 2 settimi, migliori posti in Serie A, e un solo derby vinto, parlano chiaro. Il Cairo, eternamente a metà classifica, è il proprietario, che ti mette al riparo, quando vai a dormire, sia dagli incubi, che dai sogni. Dagli incubi, perché ti tiene lontano da altri fallimenti o retrocessioni. Dai sogni, perché ti tiene lontano anche dalle prospettive europee. Noi, comuni mortali, abbiamo nella memoria quanto ha guadagnato il presidente con tante cessioni. La forbice va dai 50, ai 20 milioni, solo considerando i leader della malinconica classifica: Bremer, Buongiorno, Zappacosta, Maksimovic, Bellanova, Immobile e Darmian. Lui replica che l’utile della Rcs non conta, perché il debito del Toro, fino al 2028, ammonta a 133,3 milioni di Euro. Insomma: cari amici, da questo labirinto, non se ne esce…