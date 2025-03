Spizza palloni e tira in porta: ricorda grandi ex come Bui, Casagrande, Silenzi e Bianchi, tutti attaccanti: Casadei può diventare quello aggiunto

Quando è arrivato al Toro, in un clima tutt’altro che allegro, qualcuno aveva ironizzato: “Ecco l’orchestra Casadei”. In realtà, più che una battuta, era una profezia. Ora, infatti, grazie a lui, a Elmas, a Biraghi, e ai progressi di tutti, il Toro è diventato davvero una bella “orchestra”. Nel passato granata, per questa capacità di spizzare il pallone, a beneficio dei compagni, o di concludere direttamente in porta, ricorda Gianni Bui, Walter Casagrande, Andrea Silenzi, e Rolando Bianchi. Sicuramente, a voi, verranno in mente altre similitudini, ma mi direte: sono tutti attaccanti, e non centrocampisti. E, in effetti, è così, ma questo perché Casadei, in possesso di palla, con i suoi inserimenti, può diventare un attaccante aggiunto, anche grazie ai rilanci straordinari di Milinkovic Savic. Nel nostro campionato, lo paragono a McTominay del Napoli, con una sola, ma non trascurabile, differenza. Lo scozzese, sia nel 4-3-3, sia nel 3-5-2 di Conte, ha giocato, e gioca, in un centrocampo a 3, con Lobotka e Anguissa (o Gilmour). Nel 4-2-3-1 di Vanoli, invece, Casadei gioca in una mediana a 2, con Ricci. Uno è un incursore (Casadei), e l’altro è un play maker (Ricci), senza la presenza di un vero interditore. Vanoli, con grande sapienza, sta verificando quanto, con il sacrificio collettivo, si possa mantenere l’equilibrio tattico. È una scommessa, per il momento, molto affascinante.