Dalle dichiarazioni di Cairo su Vanoli al futuro del tecnico varesino: l’analisi di Carlo Nesti sui turbolenti giorni granata

Caro Presidente,

suvvia! Lei è una persona intelligente, e lo dimostra la Sua straordinaria ascesa, in campo editoriale e imprenditoriale. Ok, Ventura, nel campionato 2013-14, dalla trentesima giornata in avanti, ottenne 18 punti. Il povero Vanoli, invece, solo 5. Ma vuole che Le ricordi i giocatori, dei quali disponeva Ventura? In difesa, Darmian, Maksimovic, Bovo, Moretti e D’Ambrosio. A centrocampo, Gazzi, Vives e El Kaddouri. In attacco, udite, udite, Cerci e Immobile. Con tutto il rispetto, la allenavo anch’io una squadra così! In questa stagione, non so Lei… e non so Vanoli… ma io salvo solo Milinkovic Savic, Maripan, Ricci, Casadei, Vlasic ed Elmas. Se poi penso che Elmas, per 17 milioni, non verrà mai riscattato, e che Milinkovic Savic e/o Ricci verranno ceduti, mi metto le mani nei capelli. Vanoli ha la colpa di essere stato più “allenatore dei tifosi”, che non “allenatore dei giocatori”? Ma lo sa quanti grandi tecnici del Toro, come Giagnoni, Radice e Mondonico, si sono sentiti in dovere di essere anche “allenatori dei tifosi”, e cioè comunicatori, nei riguardi di una piazza così gloriosa? A me sembra che, quando esiste uno scollamento totale fra società e sostenitori, e si apre una voragine nei rapporti fra queste 2 realtà, l’allenatore debba, almeno ogni tanto, interpretare la rabbia di chi si sente tradito. Se no, si apre un vuoto di valori spaventoso, e inaccettabile, per chi è legato alla storia granata.