Torna la rubrica di Carlo Nesti: l’OsservaToro. In questo caso l’analisi è sul calciomercato che verrà e sui possibili profili

Cozzolino, Ussello, Rabitti, Vatta… per i più giovani, questi nomi non significano nulla, ma per me, mio papà e mio zio, rappresentano un’epoca, in cui gli osservatori del Toro anticipavano chiunque, nella scelta delle giovani “promesse” (spesso mantenute). Anche io sono figlio di un’epoca, in cui l'”occhio” e la competenza venivano al primo posto, nel momento in cui si osservava un atleta. Ci sono aspetti agonistici, come il carattere, dalla freddezza alla determinazione, che nessun robot potrà mai misurare. Tuttavia, quando mi rendo conto che ogni giocatore, per un intero campionato, è stato analizzato secondo qualcosa come 73 parametri diversi (fonte Sofascore), non posso restare indifferente.



Mi servo, dunque, dei famosi algoritmi, per proporre alla società granata una serie di nomi, forte del fatto che, alcune settimane fa, avevo segnalato Coppola del Verona, convocato poi in Nazionale. Sono giocatori, che rispondono a 3 requisiti: 1) hanno garantito un rendimento eccellente in campionato; 2) sono solo noti relativamente (costi contenuti, adatti al Toro); 3) sono ben al di sotto dei 30 anni, salvo i portieri.



PORTIERI

Leali (Genoa). 32 anni.

Falcone (Lecce). 30 anni.

Suzuki (Parma). 23 anni.

DIFENSORI

Gaspar (Lecce).

Vasquez (Genoa).

Ismajli (Empoli).

ESTERNI BASSI

Tchatchoua (Verona).

Martin (Genoa). Già segnalato, la volta scorsa, con Coppola.

Valeri (Parma).

CENTROCAMPISTI

Da Cunha (Como).

Frendrup (Genoa). Già segnalato, la volta scorsa, con Coppola.

Lovric (Udinese).

ESTERNI ALTI

Strefezza (Como).

Suslov (Verona). Già segnalato, la volta scorsa, con Coppola.

Oristanio (Cagliari).

TREQUARTISTI

Mota (Monza).

Sohm (Parma).

Suslov (Verona). Già segnalato, la volta scorsa, con Coppola.



Anche in questa circostanza, purtroppo, tutti gli attaccanti migliori hanno valutazioni alte, per cui i Pulici varrebbe sempre la pena costruirli in casa. Sempre che una grande società, o un procuratore, non incrocino la loro strada, sulla via dello sviluppo…