Il Museo granata nel tempio della memoria del Torino. Le riflessioni sulla situazione del Toro, tra la spaccatura con Cairo e il futuro

Per me, ricordando gli anni 70, sarebbe troppo facile, parlando dello Stadio Filadelfia, lasciarsi andare a nostalgia, e rimpianti. Come giornalista, devo sempre compiere una acrobazia: tenere un piede nel passato, e un altro nel presente, cercando… di non cadere. Detto questo, le mie saranno solo “constatazioni”. È impossibile riprodurre lo “spirito del Filadelfia”, per un motivo semplicissimo. Quello spirito si materializzava nell’incontro, dopo gli allenamenti, fra i tifosi più attempati, la memoria dei quali arrivava fino al Grande Torino, e i giocatori granata più giovani, che venivano motivati dai racconti.

Ovviamente, quei tifosi, purtroppo, non ci sono più, e i ragazzi, adesso, si allenano al Robaldo, o a Orbassano. Tuttavia, sarebbe un segnale molto forte di rinascita, se avvenissero 2 cose, proprio al Filadelfia. Ospitare, una volta per tutte, il Museo granata dell’infaticabile Domenico Beccaria. E presentare, al pubblico, quelle formazioni Under 17 e Under 18, che hanno conquistato lo scudetto, in quanto patrimonio non solo della società, ma anche dei tifosi. Mi rendo conto, che la frattura fra Cairo e i sostenitori è insanabile, ma il mondo non si può fermare. Il popolo torinista, da questo “buco nero” di rassegnazione e indignazione, nel quale è finito, non per colpa sua, prima o dopo, deve uscire. Chiedere gesti nobili, ed elementari, alla società è un diritto, prima ancora che un dovere.