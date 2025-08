“Mediocritas” per i tifosi, che sono esausti, e “aurea” per il presidente, che ci guadagna

È una lontana reminiscenza scolastica… a volte, capita… Chissà se anche voi ricordate il grande poeta Orazio, e la sua “aurea mediocritas”? Sul Web, risulta questo: “È una locuzione latina, che significa “mediocrità aurea”, o “via di mezzo dorata”, e indica un ideale di vita basato sulla moderazione e sull’equilibrio, evitando sia gli eccessi che le mancanze”. Che ne direste di applicare l'”aurea mediocritas” al Toro di Cairo, ancorato ad un perenne centroclassifica? Ovviamente: “mediocritas” per i tifosi, che sono esausti, e “aurea” per il presidente, che ci guadagna. Beh… questa è la versione cattivella del concetto. Nelle intenzioni del poeta, come spiegato, c’erano quella moderazione, e quell’equilibrio, che hanno sempre rappresentano, ad esempio, il mio modello di giornalismo. E, se vogliamo essere più positivi, “aurea” significa anche sicurezza economica del club, che non può più fallire, come 20 anni fa, e che si mantiene lontano dalla Serie B. Tuttavia, “mediocritas” si può leggere anche come “mediocrità”, con questi piazzamenti negli ultimi campionati: 16. 17. 10. 10. 9. 11 (Marco Masini: “Malinco-noia”). L’Atalanta, per 16 anni, ha agito come il Toro, vendendo i pezzi pregiati, e chiudendo sempre in attivo. Risultato: ascesa graduale, ed Europa League. Evidentemente, le scelte granata non sono state altrettanto felici.