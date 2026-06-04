I granata di Mondonico vincono una lunga e dura finale, aggiungendo un’altra coppa alla bacheca del club torinese

Il 4 giugno 1991, al “Delle Alpi”, il Torino di Emiliano Mondonico supera il Pisa 2-1 dopo i tempi supplementari e chiude nel migliore dei modi una stagione destinata a riportare entusiasmo sotto la Mole: i granata, neopromossi, centrano subito l’Europa. La Mitropa Cup, ciliegina sulla torta, finisce nella bacheca granata al termine di una finale lunga, sofferta e per lunghi tratti anche complicata. Un trofeo allora considerato minore nel prestigio internazionale, ma comunque prezioso nel raccontare la crescita di un gruppo che di lì a poco avrebbe iniziato a farsi largo anche in campo internazionale.

Il percorso e la finale

Dopo aver superato gli austriaci del Vorwaerts e gli ungheresi del Veszprem con un doppio 1-0, il Toro affronta la formazione del presidente Anconetani davanti a poco più di quattromila spettatori. La finale vive inizialmente su ritmi bassi, inevitabilmente condizionati dal caldo e dalle fatiche delle gare disputate nei giorni precedenti. Mondonico ripropone anche Junior (che torna così a vestire il granata tre anni dopo, sempre amatissimo dalla gente del Toro) mentre davanti Martin Vazquez e Amarildo (in prestito dal Cesena) provano ad accendere un attacco che però fatica a trovare continuità. Il Pisa appare più ordinato e trova il vantaggio al 40’, quando Polidori sorprende Di Fusco e gela il pubblico poco prima dell’intervallo: 0-1 per i toscani.

Nella ripresa, il Toro spinge senza brillare e sembra complicarsi ulteriormente la serata quando nel finale Policano si fa espellere, lasciando i granata in dieci uomini. Ma proprio nel momento più difficile, arriva l’episodio che cambia tutto: Brunetti conquista un calcio di rigore e Rafael Martin Vazquez trova il pareggio dagli undici metri, trascinando la sfida ai supplementari.

Lì il Torino soffre, si aggrappa alle parate di Di Fusco e ad un salvataggio sulla linea di Annoni, ma trova ancora energie inattese. Quando i rigori sembrano ormai inevitabili, Amarildo recupera un pallone sul fondo, Junior rifinisce e Carillo trova il tocco decisivo al 119’. La fotografia di quella sera, è l’immagine di Ciccio Romano che alza la coppa assieme al presidente Borsano, mentre il sole tramonta sul “Delle Alpi”: la Mitropa Cup è granata.