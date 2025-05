L’analisi della direzione di Marco Di Bello durante Torino-Roma, gara valida per la 38a giornata di campionato

È stato Marco Di Bello della sezione AIA di Brindisi l’arbitro chiamato a dirigere l’ultima partita della stagione dei granata contro la Roma. E l’ha fatto con attenzione e con una prestazione convincente sia dal punto di vista della gestione degli episodi clou che di quella complessiva: giusto il rigore assegnato alla Roma, giuste le due ammonizioni in linea con un metro di giudizio con soglia di tolleranza piuttosto alta.

L’episodio del rigore

Al 15’ rischia grosso Adams per un intervento duro su Paredes ed un minuto dopo Di Bello concede il calcio di rigore a favore della Roma: Saelemaekers entra in area dal vertice sinistro e viene affrontato da Dembelé che non trova il pallone ed affonda il piede rifilando un pestone al belga. Il direttore di gara è ben piazzato e fischia l’infrazione (confermata poi con check dal VAR Chiffi). Le immagini evidenziano il contatto falloso e la decisone è corretta. Anche in questo caso Dembelè rischia qualcosa ma non è oggetto di provvedimento disciplinare. I ritmi diventano via via più bassi ed il 43enne fischietto pugliese si adegua non facendosi notare ed amministrando con esperienza. Al 52’ regolare la posizione di partenza di Saelemaekers (che di testa batte Milinkovic Savic) al momento del cross di Soulé.

Il gol annullato a Cristante

Al 63’ c’è probabilmente un leggero contatto (forse sulla linea dell’area di rigore, forse all’esterno) tra Shomurodov ed Elmas con quest’ultimo che cade a terra chiedendo il fallo ma l’arbitro valuta l’intervento regolare, il VAR non lo richiama e l’unica conseguenza di tutto ciò è l’ammonizione rimediata da Maripan per proteste. Al 75’ ammonizione anche per Celik che ferma fallosamente Vlasic. All’84’ Angelino scappa sulla sinistra e centra un pallone che Cristante trasforma in gol ma il VAR annulla tutto per un fuorigioco millimetrico di Angelino, si resta sullo 0-2. Per Di Bello, il cui bilancio complessivo coi granata è aggiornato a 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, stagione piuttosto positiva, chiusa con 16 direzioni in serie A.