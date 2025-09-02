Il punto sull’arbitro Abisso che ha diretto la sfida tra i granata e la Fiorentina domenica al Grande Torino

Per la prima gara interna della stagione granata il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Rosario Abisso che aveva esordito in serie A proprio in una partita del Torino sul campo del Chievo il 6 gennaio 2017. Per l’arbitro della sezione AIA di Palermo si è trattato di una partita di media difficoltà che è riuscito a tenere in pugno non commettendo errori particolari ma gestendo in maniera piuttosto fiscale e spezzettando parecchio il gioco.

Giusto il giallo a Sohm

Severo ad esempio al 15’ quando sanziona un intervento di Casadei su Kean al limite dell’area viola (ma sono tanti i fischi a favore del difendente ad ogni minimo contatto nell’arco del match) mentre al 19’ è giusto il primo cartellino giallo della partita ai danni di Sohm per un fallo su Simeone. Al 37’ ammonito anche Vlasic che fortuitamente rifila un pestone a Dodò il quale lo aveva anticipato sulla corsa.

Ad inizio ripresa (49’) il caso più delicato: Maripan e Piccoli “si allacciano” al limite dell’area granata con reciproche trattenute finché il viola si trascina in area cadendo e rivendicando il penalty: tuttavia, fedele al suo metro, Abisso premia il difensore e lascia correre, le immagini testimoniano le scorrettezze reciproche e seppure il direttore di gara avesse deciso di sanzionare Maripan avrebbe dovuto assegnare calcio di punizione dal limite (ma in quel caso avrebbe dovuto anche espellere il cileno in quanto vi erano i requisiti per il DOGSO). Nessun intervento del VAR in merito.

Non c’è rigore su Kean

Al 51’ su centro in area di Ilic, Ranieri interviene in scivolata opponendosi e colpendo il pallone ma senza mai toccarlo col braccio, giusto lasciar correre. Al 58’ è Kean a chiedere la massima punizione ma è lui stesso a impattare sulle gambe di Ilic che non fa nulla per ostacolarlo e dunque anche in questa circostanza l’arbitro giudica bene. Al 73’ viene punito con l’ammonizione Pongracic che trattiene fallosamente Adams ed infine all’86’ finisce sul taccuino anche Lazaro, anch’egli per un intervento falloso in scivolata su Dodò. Dopo questa partita il bilancio di Abisso con il Torino è aggiornato a 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.