Come di consueto dopo una partita della squadra granata, ecco il Punto sull’Arbitro del nostro Carlo Quaranta

È stata una partita ben diretta dall’arbitro Marco Guida, designato per dirigere Torino-Roma ieri sera al “Grande Torino”. La prestazione del direttore di gara della sezione AIA di Torre Annunziata è sempre stata coerente e sicura tanto che nonostante il match sia stato piuttosto “fisico” non gli è mai sfuggito di mano pur amministrandolo con una direzione piuttosto “inglese” che alla fine ha portato ad appena nove falli fischiati e a due ammonizioni.

Tutte le decisioni arbitrali

Pochi gli episodi da segnalare: al 31’ timide proteste giallorosse per un presunto tocco di mano di Lazaro su azione di Kristensen ma il braccio è in posizione congrua e le immagini non chiariscono nemmeno se il contatto fosse dentro o fuori l’area, Guida fa proseguire correttamente.

Entrambe nel corso della seconda frazione le ammonizioni: al 60’ è Paredes il primo a finire sul taccuino per una trattenuta a Bellanova (peraltro il centrocampista argentino, dopo il fischio arbitrale, allontana platealmente il pallone). All’84’ cartellino giallo giusto anche per Kristensen che interviene duro su Karamoh causando la punizione che porta al gol del pareggio di Zapata che avviene un minuto dopo. In questo caso entra in gioco anche il VAR chiamato a valutare la posizione di Zapata (regolarissima) sul cross di Ilic ed un possibile fallo su Mancini che cade dopo uno scontro del tutto fortuito con Sanabria ma il check dà esito negativo ed anche in questo caso Guida fa la scelta giusta convalidando la rete.

Dopo il pareggio di ieri sera il bilancio dell’arbitro campano con il Torino resta in perfetta parità: in 27 partite 10 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.