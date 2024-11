Ecco tutti gli episodi arbitrali più controversi di Torino-Fiorentina analizzati da Carlo Quaranta nel suo Punto sull’Arbitro

È stata affidata all’arbitro Federico La Penna della sezione AIA di Roma la partita tra Torino e Fiorentina disputata allo stadio “Grande Torino” davanti ad oltre 23.000 spettatori. L’avvio di gara di La Penna è stato un po’ balbettante con qualche sbavatura tecnica e qualche decisione sbagliata. Al 30’Richerdson su Tameze ed un minuto dopo Beltran su Maripan sono degli interventi al limite del cartellino. Poi vede bene al 34’ quando Maripan e Kean vengono a contatto in area granata ma viene sanzionata giustamente l’antecedente posizione irregolare dell’attaccante. Posizione di fuorigioco anche per Maripan che al 44’, ben imbeccato da una punizione di Ricci, si vede annullare un bel gol di testa per una questione di millimetri dopo un check col VAR Di Paolo.

Torino-Fiorentina: gli episodi del secondo tempo

Al 47’ Njie rischia l’ammonizione con un intervento imprudente su Ranieri ma anche in questo caso La Penna chiude un occhio. Il primo cartellino arriva invece al 67’ per il neoentrato Ilic che scalcia Adli; al 74’ ammonito anche Ricci per una trattenuta su Kean; al 92’ è la volta di Bove che è ammonito per un fallo tattico su Karamoh. Nel finale due altri casi discutibili: il fallo di Biraghi su Ilic che avrebbe meritato la sanzione disciplinare e sul susseguente calcio di punizione un affossamento di Bove ai danni di Ilic in area a palla lontana (nell’occasione il pallone giunge dalle parti di Njie sul quale viene segnalato un fuorigioco). Dopo questa sfida il bilancio di La Penna con i granata diventa ancora più negativo: due vittorie, un pareggio e sei sconfitte il saldo attuale.