Dopo Torino-Empoli 1-0, il consueto punto sull’arbitro di Carlo Quaranta. Pochi problemi per Chiffi nella partita

Prima direzione stagionale con i granata per l’arbitro Daniele Chiffi che non incrociava Ricci e compagni da oltre un anno (Torino-Salernitana del febbraio 2024). Pochi grattacapo per l’esperto direttore di gara della sezione AIA di Padova che ha gestito in modo puntuale ed equilibrato, fischiando poco, ammonendo un solo giocatore e preferendo il dialogo con i ventidue in campo e le rispettive panchine.

La partita

Eppure l’avvio non è stato in discesa e dopo appena 4’ va segnalato il caso più importante dell’intera gara: un tiro dal limite dell’area di Henderson colpisce in pieno volto Gineitis schizzando sul polso di Casadei, l’arbitro lascia proseguire ed ha ragione poiché la deviazione è improvvisa, da breve distanza e il centrocampista non ha nessuna intenzione di aumentare il volume del corpo ed anzi il movimento è quello di ritrarre il braccio. Al 49’ l’unico cartellino giallo della partita è per Gineitis che va in scivolata su Pezzella anticipandolo e colpendo il pallone: tuttavia l’intervento è considerato troppo energico ed imprudente da Chiffi che estrae un cartellino giallo che ha lasciato qualche dubbio tra i granata. Al 70’ il gol partita di Vlasic è regolare, non c’è alcun fallo o posizione viziata e ciò viene confermato da un rapido check del VAR Marini. Irregolare invece il gol del possibile raddoppio di Masina all’81’ che parte in posizione di fuorigioco sulla punizione di Biraghi respinta dal portiere Silvestri.

Il bilancio

Quella dell’Olimpico Grande Torino è stata la dodicesima presenza in Serie A in questa stagione per Chiffi che ha diretto 10 volte il Torino con un bilancio aggiornato a 3 vittorie granata, 3 pareggi e 4 sconfitte.