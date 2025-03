Dopo Parma-Torino, il punto sull’arbitro con il consueto appuntamento di Carlo Quaranta. Fourneau fiscale ma equo

Discreta direzione di gara al Tardini per Francesco Fourneau della sezione AIA di Roma che in questa stagione aveva diretto in un’altra occasione (trasferta di Udine nell’ultima partita del 2024, anche in quel caso terminata 2-2) i granata.

La gara

La sfida è iniziata con qualche minuto di ritardo a causa del lancio di festoni in campo, nei pressi della porta difesa da Milinkovic-Savic, da parte dei tifosi di casa. Già in avvio il gioco è piuttosto spezzettato ed al 13’ Fourneau coglie una manata di Vogliacco ad Adams al limite dell’area gialloblu ed estrae un giusto cartellino giallo (non si tratta di condotta violenta). Regolari le posizioni dei granata, compresa quella dell’autore del gol Elmas, al 19’ in occasione del vantaggio del Torino. Al 25’ viene punita con l’ammonizione anche l’entrata dura di Ricci su Sohm, decisione che suscita proteste da ambo le parti: i granata trovano esagerato il provvedimento poiché il centrocampista prende nettamente prima il pallone, i gialloblu invece vorrebbero l’espulsione per l’eccessiva vigoria dell’intervento. Tuttavia sembra giusta la decisione arbitrale ed il VAR Aureliano non richiama il direttore di gara. Al 33’ non viene segnalata una posizione di fuorigioco di partenza ad Adams ma poi l’azione si spegne. Al 36’ Casadei costringe ad un fallo tattico Valenti giustamente ammonito. Al 57’ cartellino giallo anche per Sohm che entra fallosamente in scivolata su Lazaro ed al 71’ stessa sorte per Pellegrino che col gomito colpisce Coco. Regolare al 72’ il gol di Adams tenuto in gioco da Vogliacco sul tocco di Maripan; lo stesso attaccante scozzese finisce sul taccuino del direttore di gara per un’esultanza ritenuta provocatoria. A fine partita si contano 31 fischi arbitrali e 6 cartellini gialli a testimonianza della spigolosità del match e di una direzione piuttosto fiscale ma tutto sommato equa che non ha registrato particolari episodi da moviola.

Il bilancio

Permane, anche dopo la gara del Tardini, il bilancio di perfetto equilibrio di Fourneau con i granata: 1 vittoria, 6 pareggi, 1 sconfitta.