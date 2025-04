Il punto sull’arbitro Massa che ieri ha diretto all’Olimpico la sfida tra Lazio e Torino, terminata 1-1: ecco gli episodi più rilevanti

Al suo quattordicesimo gettone in serie A in questa stagione, è stato Davide Massa l’arbitro prescelto per dirigere la sfida tra la Lazio ed il Torino valida per la trentesima giornata del campionato italiano. La sua è stata una direzione un po’ ondivaga, con un approccio molto elastico e permissivo che lo ha fatto optare spesso per un metro molto “inglese” ma con alcune decisioni che di tanto in tanto sono sembrate in contraddizione con il metodo adottato, soprattutto nella concessione di calci di punizione in mezzo al campo e nelle sanzioni disciplinari. Niente da eccepire invece nelle poche decisioni adottate per episodi clou in area di rigore.

Giusto il giallo a Zaccagni

Il primo provvedimento adottato è un cartellino giallo inevitabile ai danni di Lazaro il quale al 7’ trattiene Isaksen in ripartenza. Un minuto più tardi in area granata il pallone deviato da Coco carambola sul corpo del vicinissimo Biraghi suscitando le proteste laziali per un presunto fallo di mano che non c’è assolutamente, fa bene Massa a sorvolare. Al 20’ Vlasic si prende qualche rischio intervenendo col piede alto su Gigot ma è girato di spalle e sembra del tutto involontario; giusta invece l’ammonizione per Zaccagni che al 40’ entra nettamente sulle gambe di Vlasic intervenendo da dietro in scivolata. Al 42’ invece Casadei in zona d’attacco entra in modo troppo deciso su Romagnoli portandogli via il pallone ed anche in questo caso l’arbitro (sbagliando) non interviene. Sul finire della prima frazione (prolungata inspiegabilmente per 3’ ed oltre) Massa ammonisce anche Maripan per proteste.

Il presunto fallo in area di Maripan

Al 56’ Rovella ferma Ricci con un fallo tattico: poteva starci l’ammonizione chiesta dal granata che invece la riceve una manciata di secondi dopo per un suo fallo tattico su Pedro. Al 62’ uno di quegli interventi arbitrali in controtendenza di cui sopra: Elmas e Guendouzi si contendono il pallone sulla trequarti biancoceleste, la dinamica è assolutamente regolare ma Massa fischia un fallo inesistente del macedone. Assolutamente giusto invece il cartellino giallo per Walukiewicz che al 68’ placca Marusic in uscita dalla propria area di rigore. Al 69’ l’episodio più significativo del match con Rovella che penetra in area dal lato corto sinistro del fronte d’attacco biancoceleste e mette in mezzo un pallone che nella traiettoria viene deviato da Maripan con un braccio poggiato a terra in una dinamica assolutamente regolare e pertanto mai punibile col penalty. Anche in questo caso corretta la decisione di lasciar proseguire il gioco adottata da Massa ed avallata dal VAR Pezzuto nonostante le proteste laziali con conseguente ammonizione a Guendouzi. Al 76’ rischia Biraghi in ritardo su Isaksen mentre al 92’ è punito col giallo Romagnoli per un fallo su Pedersen.

Per l’arbitro della sezione AIA di Imperia si è trattato del primo incrocio stagionale (trentunesimo totale) con i granata con un bilancio complessivo di 11 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte.