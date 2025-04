Toro-Verona, il punto sull’arbitro Bonacina. Dalla chiamata al VAR al rosso a Ricci, ecco gli episodi più rilevanti

Buona anche la seconda per Kevin Bonacina, trentenne della sezione AIA di Bergamo, designato per

dirigere la partita tra il Torino ed il Verona. Dopo aver ben diretto la partita del Castellani tra Empoli e

Torino al suo esordio assoluto in massima serie, Bonacina ha ben figurato anche in questa occasione

arbitrando con metro flessibile e piuttosto equo e non sbagliando nelle decisioni, soprattutto in quelle più importanti.

Nel primo tempo il gioco è stato piuttosto fluido, il direttore di gara ha lasciato molto correre facendo la

cosa giusta anche al 32’ quando Milinkovic-Savic in uscita anticipa nettamente Sarr con un intervento assolutamente pulito; un minuto dopo ci sarebbe potuto stare il cartellino giallo per Bernede che rifila una tacchettata a Ricci (concesso solo il calcio di punizione). Nel corso della ripresa i casi più rilevanti: al 50’ ammonizione giusta per Ghilardi per un intervento in ritardo su Elmas, idem al 55’ per Gineitis per un pestone a Bernede.

Il VAR e il rigore per il Toro

Al 59’ è il VAR Ghersini a richiamare all’on field review l’arbitro cui era inizialmente sfuggito il tocco di braccio di Sarr nella propria area su un calcio d’angolo battuto da Biraghi dalla destra del fronte d’’attacco granata: il giocatore di nazionalità svedese, seppur coperto nella visuale da Gineitis che gli è davanti, allarga troppo il braccio destro impattando col pallone con un movimento non congruo, giusto quindi assegnare il penalty. Al 71’ rischia l’ammonizione anche Ilic per un colpo sul ginocchio a Duda mentre al 75’ il cartellino nei confronti di Livramento che cerca di intercettare il rilancio di Milinkovic-Savic è quantomeno esagerato.

Il rosso a Ricci

Poco dopo probabilmente Bonacina opta per una compensazione risparmiando allo stesso Livramento

un’ammonizione ben più meritata per un’entrata imprudente su Biraghi. All’85’ infine vede bene l’entrata

pericolosa col piede a martello di Ricci su Ajayi e giustamente estrae il cartellino rosso nei confronti del

centrocampista. Al netto di qualche sbavatura, dunque, Bonacina ha condotto in porto la gara in modo pienamente sufficiente. Per lui seconda direzione con i granata: una vittoria ed un pareggio il bilancio.